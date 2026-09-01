Каллас разрушила надежды Киева на поставки ПВО

Надежды Киева на благоприятные итоги встречи министров обороны ЕС в Ирландии не сбудутся. Украине не стоит ожидать конкретных результатов о новых поставках средств ПВО, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

В Ирландии 1 сентября встречаются главы МИД и министерств обороны стран-участниц Евросоюза. В переговорах принимают участие представители Украины и НАТО. Обсуждается, в частности, сотрудничество оборонной промышленности ЕС и Украины и европейский кредит Киеву.

Каллас пояснила, что встреча неформальная. По ее словам, никаких конкретных решений участники саммита принимать не будут.