Взболтнувшая лишнее Меган Маркл нажила себе опасного врага: одно слово и для герцогини закроются все двери Лондона

Меган Маркл и принц Гарри решили поселиться в Котсуолдсе. Соседями герцогов станут Виктория и Дэвид Бекхэм. Вот только на радушный прием Сассекским лучше не расчитывать.

Американка вскоре поймёт, что недооценивать Викторию Бекхэм было бы "серьёзной ошибкой". В одном из интервью после отъезда из Британии Меган очень прозрачно намекала, что Бекхэмы передавали прессе информацию из дворца. Гарри же и вовсе напрямую предъявил претензии Дэвиду, что привело легенду английского футбола в ярость.

Виктория и Дэвид являются звёздами по обе стороны Атлантики. В то же время Гарри и Меган было непросто заручиться широкой общественной поддержкой в США, а в Великобритании отношение к ним также остаётся прохладным после сообщений о конфликте с королевской семьёй.

Старший брат Гарри, принц Уильям, является президентом Футбольной ассоциации Англии и тесно сотрудничает с Дэвидом. Известно также, что и Карл III благосклонно относится к Бекхэму.

Королевский биограф Роб Шутер заявил, что "недооценивать влияние Бекхэмов — серьёзная ошибка". По его словам, одного слова экс-солистки Spice Girls будет достаточно, чтобы все двери Лондона закрылись для Меган.

"Великобритания, возможно, недостаточно велика для Меган и Виктории. Если лондонскому светскому обществу придётся выбирать, за чей стол сесть, победит Виктория. У Бекхэмов есть связи в мире моды, футбола, среди знаменитостей, миллиардеров, представителей СМИ и королевской семьи. Меган не может соперничать с отношениями, которые выстраивались десятилетиями", — отметил Шутер.

Когда Сассекские обвинили Бекхэмов в утечке информации в прессу, Виктория сразу отправила Меган в черный список. "Именно тогда для Виктории всё было кончено. Она считала, что Меган поставила под сомнение их преданность и поставила Дэвида в неловкое положение. Виктория способна простить многое. Но предательство — никогда", — заключил эксперт.