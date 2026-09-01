Полиция Непала начала розыск унесенных наводнением сейфов с золотом

Сейфы с деньгами и золотом, унесенные из банковских хранилищ разрушительным наводнением, начала разыскивать полиция Непала. Как пишет газета Times of India, сейфов с крупными суммами наличности и ценностями лишились не менее 20 банков.

Полиция сообщила изданию, что уже были случаи взлома местными жителями унесенных водой сейфов и кражи денег. По данным властей, в одном из районов уже арестованы 29 человек за кражу 9,2 миллиона непальских рупий.

Причиной наводнения, которое обрушилось на северные районы Непала в среду утром, стал сход ледника и вызванный этим оползень. В результате мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши.