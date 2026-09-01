В столице Киргизии прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как это было

Саммит ШОС в этом году подводит итоги работы за четверть века. По словам Владимира Путина, участники Шанхайской организации активно взаимодействуют в политике, экономике и гуманитарной сфере. И это ведет к устойчивому развитию каждого государства, входящего в объединение.

"Особо отмечу укрепление коммерческих связей между государствами-членами. Это приносит всем нам очевидные дивиденды. Например, товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. Причем во взаиморасчетах наши государства все шире используют национальные валюты. В операциях России с участниками организации их доля составляет более 98 процентов", - добавил Путин.

Сегодня ШОС – это практически половина населения планеты. Страны объединения производят более трети глобального валового продукта. Расширяется авторитет и влияние организации не только на евразийском континенте, но и во всем мире. По итогам саммита в Бишкеке лидеры ШОС подписали 28 документов. Ключевым из них стала декларация Совета глав государств по проблемам безопасности.

"Убежден, что наша совместная работа в Бишкеке будет содействовать продвижению многопланового взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях укрепления безопасности, мирного развития и процветания всей Евразии. В этой связи хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня, 1 сентября, – это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооруженных конфликтов. Убеждён, что наша работа к этому как раз и ведет", - сказал Путин.

Далее саммит продолжился в формате "ШОС плюс". К работе подключились государства-партнеры, а также представители международных организаций, в том числе ООН. Главная тема расширенного заседания - вклад государств объединения в формирование многополярного мира. Сейчас основной площадкой для диалога между странами остается ООН. Однако, по мнению участников встречи, настало время реформ. Как отметил Владимир Путин, необходимо повысить её эффективность.

"Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт, и важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность её деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете безопасности, за счет стран Глобального Юга и Востока, в целом адаптировать к меняющимся реалиям, к наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям", - сказал также Владимир Путин.

В этом с российским лидером солидарен Си Цзиньпин. Председатель КНР заявил, что международное сообщество должно отказаться от "закона джунглей" и двойных стандартов: "Мы должны развивать общечеловеческие ценности. Необходимо отказаться от исключительности, вмешательства, а также травли и продвигать демократизацию международных отношений".

Именно Шанхайская организация сотрудничества подает пример равноправных отношений. Даже несмотря на разногласия, президенты Азербайджана и Армении сидели рядом. Однако Никол Пашинян, в отличие от лидеров Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Таджикистана, которые выступали на русском языке, решил выделиться и заговорил на армянском.

У российского президента на сегодня запланирован целый марафон двусторонних встреч. Он уже провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Среди обсуждаемых тем – экономическое сотрудничество и непростая обстановка на Ближнем Востоке.

Также Владимир Путин провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и поблагодарил коллегу за поддержку русского языка. Помимо двусторонних встреч, у него состоялось большое число неформальных бесед. На полях саммита российский президент успел переговорить с президентом Азербайджана, а также лидерами Турции и Беларуси. Кроме того, в начале дня "на ногах" Владимир Путин тепло пообщался с лидерами Индии и Китая.