Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на среду, 2 сентября, 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов подчеркивал, что Россия продолжает активно развивать системы ПВО. Политик отмечал, что исключительно зенитными ракетами задачу противовоздушной защиты не решить, поскольку "средства защиты должны стоить столько же либо меньше, чем средства атаки, беспилотной или ракетной".

Россия тем временем предостерегла киевский режим от череды новых военных преступлений после угроз гражданской авиации. Президент России Владимир Путин назвал заявления властей Украины заявкой на государственный терроризм и заверил, что наша страна найдет, чем ответить, если угрозы киевского режима в адрес гражданской авиации воплотятся.