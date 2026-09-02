Армия России нанесла удары по военной инфраструктуре в тыловых районах Украины. Взрывы гремели в столице страны, в Одессе и подконтрольных Киеву городах Запорожье и Херсоне. Это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Стремительно наступают наши силы в зоне спецоперации.

На Добропольском направлении работают наши артиллеристы. Расчеты "Торнадо-С" ударили по району сосредоточения живой силы и техники противника в глубоком тылу, который с воздуха обнаружила наша разведка.

Бойцы группировки "Центр" точно в цель выпустили два реактивных управляемых снаряда с дистанции более ста километров. Российские расчёты беспилотных систем ежедневно ведут мониторинг передвижения и мест базирования боевиков. В этот раз обнаружен опорный пункт с разветвленной системой укрытий. Серия точных ударов - и фортификации противника с живой силой ликвидированы.

В районе Славянска - так же с воздуха - на автотрассе обнаружили три вражеских пикапа. Машины были оборудованы средствами РЭБ. Атаку провели наши FPV-дроны. Техника неприятеля уничтожена.