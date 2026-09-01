ВС России освободили за лето около 90 населенных пунктов

Российские военные за лето взяли под контроль около 90 населенных пунктов. 20 поселений было освобождено в июне, 31 - в июле, 39 - в августе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко признал, что в отношении продвижения ВС России на оккупированных Киевом территориях данные подсчитать весьма сложно. Минобороны такие цифры не предоставляет, а данные мониторинговых ресурсов за лето разнятся, причем существенно. В то же время, сравнивая весеннюю и летнюю карты, можно заключить, что за лето под контроль российских войск перешло около 1 тысячи квадратных километров.

По данным военного эксперта, ВСУ за лето потеряли в боях в зоне спецоперации почти 117 тысяч солдат и иностранных наемников. Это почти на 10 тысяч человек больше, чем весной, сообщил Марочко в эфире во "ВКонтакте". Он добавил, что российские военные за этот период уничтожили 70 тысяч БПЛА, 44 безэкипажных катера, более 60 крупных судов и 3 самолета.