Минобороны России сообщило об ударе по логистическому центру в населенном пункте Усатово в Одесской области.

Также с помощью ударных беспилотников в порту "Южный" уничтожены два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

Ранее во вторник стало известно, что российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области. Новопавловку взяли подразделения группировки войск "Днепр", а Червоную Криницу - подразделения группировки войск "Восток".

До этого был нанесен удар по логистическому центру под Киевом. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".