Названа причина смерти актера и клоуна Макса Максимова

Актер Сергей Максимов, известный под псевдонимом Макс Максимов, скончался 29 августа, но известно об этом стало только сейчас. Актеру было 80 лет, юбилей он отметил в начале месяца.

Вдова артиста сообщила причину его смерти. Патологоанатомическое вскрытие показало, что Макс Максимов скончался из-за разрыва аневризмы брюшной аорты, пишет ТАСС.

Прощание с актером состоится 2 сентября в Приморско‑Ахтарске. В 13:00 пройдёт отпевание в церкви на Железнодорожной улице, после артиста похоронят на новом кладбище.

Сергей Максимов после выпуска из ГИТИСа работал клоуном‑акробатом в цирке и снимался в кино. Зрители запомнят его по фильмам "Доктор Живаго", "Летучая мышь" и "Обратная сторона Луны" и другим. Всего в фильмографии актера два десятка работ.