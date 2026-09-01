Юлия Михалкова изменилась до неузнаваемости: от прежней красоты не осталось и следа

Юлия Михалкова вскружила голову сотням мужчин. Актрису боготворили и называли секс-символом. Но годы не щадят никого.

Михалкова 10 лет выходила на сцену в составе "Уральских пельменей". У звезды юмористического шоу был довольно типичный образ — чаще всего она изображала глупеньких красавиц. Семь лет назад Юлия решила, что ее талант вышел за рамки "Уральских пельменей". Актриса ушла строить сольную карьеру.

Поначалу Михалковой сопутствовал успех: она играла в антрепризных спектаклях, писала книгу, участвовала в благотворительных проектах и снималась для журналов. Но постепенно артистка стала пропадать из медийного пространства. О бывшей звезде "Уральских пельменей" все чаще стали писать в негативном ключе, то грудь засветит на публике, то стройные ножки покажет.

Видимо, образ секс-символа утомил 43-летнюю Юлию. Михалкова изменила внешность, став неузнаваемой. Правда, новый образ актриса примерила для своего проекта "Киноплощадка". На своей странице в соцсети актриса публикует серии этого шоу. Уже идет второй сезон. Все женские роли в нем исполняет Юлия.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Один из персонажей — администратор съемочной площадки, выдался особо удачным — косынка, яркий макияж, испуганный взгляд. Михалкову в этой героине не узнать, от прежней красоты не осталось и следа. Юлия для образа выложилась на 100% и потому эта героиня больше других запомнилась зрителям.