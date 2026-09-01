Неизвестные атаковали самодельными ракетами крупнейшую ТЭС в Германии

Неизвестные злоумышленники попытались вывести из строя подстанцию Турно-Прейлак рядом с одной из крупнейших тепловых электростанций Йеншвальде в немецкой земле Бранденбург. На месте происшествия обнаружено и обезврежено несколько самодельных ракет. Подстанцию обстреляли несколько раз, сообщает Märkische Allgemeine Zeitung.

По данным оператора электросетей 50Hertz, злоумышленники повредили несколько линий. В результате произошел кратковременный сбой электроснабжения. Сейчас все линии восстановлены, утверждают власти.

ТЭС Йеншвальде занимает четвертое место по мощности среди действующих станций в Германии. Вырабатываемая там электроэнергия поступает в передающую сеть через подстанцию. Предполагают, что целью атаки могло быть масштабное нарушение энергоснабжения электростанции. Премьер земли Бранденбург Дитмар Войдке квалифицировал произошедшее как теракт и диверсию на критической инфраструктуре.