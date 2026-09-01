Власти Киева внесли более 200 тысяч жителей в списки на переселение

Власти украинской столицы внесли более 200 тысяч жителей Киева в списки на переселение. Перечень составлен на случай отключения света и отопления грядущей зимой.

Как сообщает телеканал "Общественное. Новости", согласие на переселение подписали около 2 тысяч человек. Украинцев ранее предупреждали, что будущая зима будет сложной при любом развитии событий.

Мэр Киева Виталий Кличко еще прошлой зимой предлагал киевлянам переселиться. Теперь городских жителей призвали всерьез подумать о переезде в села из- за отсутствия подготовки властей к очень тяжелой зиме, передает ТАСС.