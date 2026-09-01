Власти Германии денонсируют соглашение о деятельности Русского дома в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

Также правительство Германии приняло решение о закрытии Генконсульства России в Бонне к 18 сентября.

Германия ужесточит контроль при въезде в страну для россиян, добавил Вадефуль. Также МИД ФРГ вызвал посла России.

Причиной подобных действий Берлина является инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига. Германия считает виновной Россию. Хотя доказательств "русского следа" предоставлено не было.

По словам главы МВД Германии, "при попытке атаки использовались комплектующие дронов и взрывные устройства, характерные для гибридных операций".