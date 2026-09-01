Эрдоган пригласил Путина на открытие первого реактора АЭС "Аккую"

Работы над первым реактором атомной электростанции "Аккую" находятся на завершающей стадии, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе дать старт работе станции.

Как сказал Эрдоган на встрече с президентом России в Зале аксакалов государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке, Турция в сотрудничестве с Россией намерена предпринять шаги по открытию новых станций. О каких именно объектах идет речь, турецкий лидер не уточнил.

Президент России, в свою очередь, выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" запустит первый блок АЭС "Аккую" в соответствии с планом, в 2026 году. По словам Путина, "компания в графике". Российский лидер накануне прилетел в Бишкек, встреча с Эрдоганом проходила на полях саммита ШОС, передает ТАСС.