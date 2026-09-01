Собянин: Москва создает условия для развития пищевой промышленности

Московские власти создают в городе все условия для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций в этот сектор с помощью Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Так, в течение пяти лет компенсируется до 50% от ключевой ставки по программе инвестиционного кредитования. Для тех, кто обновляет парк техники, доступна компенсация лизинговых платежей.

Кроме того, как уточнил мэр, программа льготных займов до 300 миллионов рублей по ставке до 6% годовых упрощает выход на внешние рынки.

Подробности - в посте мэра.