Владельцы домашней птицы массово выдвинулись в МФЦ

Цыплят по осени считают. Да и кур надо взять на контроль. Начало осени выдалось хлопотным для тех, кто в своем хозяйстве держит разного рода домашнюю птицу. С первого сентября владельцы личных подсобных хозяйств, в которых обитает более десяти голов пернатых, должны по закону поставить их на учет.

Владельцы домашней птицы массово выдвинулись в направлении МФЦ. Незарегистрированная несушка – это ж изгой в домашнем хозяйстве. Причем, новые правила предписывают ставить на учет кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов. Иначе штраф от 500 до 20 тысяч рублей

Почему тогда перепел или страус может свободно жить без документов? В сеть начали массово выкладывать видеоотчеты, как законопослушные граждане везут регистрировать пернатых в МФЦ.

Процесс выдался резонансным. Граждане начали задавать вопросы: надо ли будет, например, регистрировать официальный брак петуха с курицей, или союз страусов, чтобы потомство не осталось без наследства? Ситуацию прокомментировал председатель Госдумы, отметив, что в нижнюю палату парламента приходит много обращений с просьбой дать разъяснения:

"Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами. Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития должны были об этом подумать, если у них задача - заботиться о людях, а не создавать им проблемы".

Россельхознадзор обратился к владельцам кур и цесарок. Каждую птицу отдельно регистрировать не надо. Курятнику, где они постоянно проживают, присваивают индивидуальный номер и на птичье общежитие помещают соответствующую табличку.

Владельцы гусей, перепелов и цесарок все равно в недоумении бормочут: в действительности все не так, как на самом деле.