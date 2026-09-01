России предъявили официальные обвинения в атаке на аэропорт Лейпцига 4 августа. Берлин считает Россию якобы ответственной за инцидент с беспилотниками в воздушной гавани Лейпциг/Галле, заявил глава МВД ФРГ Александр Добириндт. Никаких доказательств немецкий министр, как обычно, не привел, передает Reuters.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил о решении денонсировать соглашение по деятельности Русского дома в Берлине. Также объявлено о закрытии генконсульства России в Бонне к 18 сентября.

На демарши Берлина уже ответили в МИД России. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, сам Берлин замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей. Россия даст ответ Германии после обвинений в инциденте с дронами в аэропорту Лейпцига, подчеркнула Захарова.