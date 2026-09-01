День знаний-2026: по всей России за парты сели 18 миллионов ребят

В руках - традиционные букеты цветов. Огромные, порой чуть не больше самих детей. У мальчиков - идеально выглаженные рубашки. У девочек - пышные банты. На своем первом школьном празднике первоклассники всегда самые серьезные. Теперь школа станет для них вторым домом.

"Это большая ответственность - вести в первый класс таких маленьких детей. Они доверяют тебе свои эмоции, свои чувства, свои мысли", - говорит Екатерина Корчагина, учитель начальных классов школы №1501.

1 сентября - день волнительный для всех. Особенно для тех, кто только начинает свой большой путь за знаниями. В рюкзаке у Ярослава аккуратно сложены все тетрадки. Рядом на столе - букет для классной руководительницы. Мальчик тоже идет в первый класс. Правда, учиться он будет без одноклассников. Вместе с семьей он живет в маленьком селе в Челябинской области. В наборе этого года он один. Волнение, конечно, присутствует, но настрой боевой.

В этом году в первый класс в стране идут полтора миллиона ребят. 18 миллионов учеников сядут за парты вновь. С началом учебного года детей поздравляет спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она посетила недавно открытую школу в Омске. Рассказала и о нововведениях отечественного образования. С 1 сентября в России запускается масштабный проект "Выход 31". Его цель - защитить молодежь от вовлечения в террористическую и диверсионную деятельность.

Ну и куда в этот праздничный день без напутственного слова для тех, у кого этот школьный год станет последним. К ученикам домодедовского образовательного комплекса приехал глава правительства Михаил Мишустин.

"Позволю себе в праздник посоветовать меньше возиться с телефонами, стараться делать себе паузу телефонную для того, чтобы заниматься непосредственно профильными предметами, которые потом дети будут сдавать так или иначе. Дв и с самых маленьких классов нужно как можно больше тратить время на учебу. Пожелать хочу всем удачи, свершений - и учителям, и деткам", - сказал он.

Михаил Мишустин смог лично убедиться в высоком уровне знаний школьников. Во время экскурсии глава кабмина заглянул к восьмиклассникам, которые учатся в профильном космическом классе. И задал им задачу, которую ученики решили за несколько секунд.