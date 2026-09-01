Расследование инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига длилось около месяца. Впрочем, его исход был предрешен заранее. Это и подтвердил министр внутренних дел ФРГ, разумеется, обвинив во всем Россию: "Попытка атаки на аэропорт Лейпцига 4 августа соответствует устоявшейся схеме российских гибридных операций в Европе. Таким образом, правительство Германии приходит к выводу, что ответственность за гибридную атаку в Лейпциге 4 августа лежит на России".

Доказательств, как всегда, ноль. Как и ответа на главный вопрос - почему ни один из дронов так и не взорвался. Всего их было три. Один врезался в украинский Ан-124, стоящий в аэропорту Лейпцига. Второй обнаружили недалеко от воздушной гавани. Третий, утверждает немецкое следствие, влетел в двигатель самолета компании DHL, находящегося в воздухе. И опять же не взорвался, что позволило лайнеру спокойно приземлиться.

Есть вопросы и к типу взрывчатки - она не российского происхождения. И к тому, как управлялись дроны. Впрочем, все эти несостыковки следствие предпочло не заметить, чтобы дать повод властям ФРГ принять решительные меры: "В качестве непосредственного ответа Берлин принял решение закрыть российское консульство в Бонне и Русский дом науки и культуры в Берлине. Кроме того, Германия будет добиваться дальнейшего ужесточения санкционного режима против России, усиления ограничений на въезд российских граждан и расширения мер против так называемого теневого флота".

Что интересно, происходит все это аккурат в преддверии местных выборов в двух важнейших восточных землях ФРГ - Померании и Саксонии. Последнюю на днях посетил канцлер, которого там освистали. Толпа обзывала его милитаристом и "пиноккио". Мерц так расстроился, что даже отменил общение с прессой. Впрочем, такой прием был ожидаем. И в Померании, и в Саксонии по опросам лидирует "Альтернатива для Германии", выступающая, в том числе за налаживание отношений с Россией. И канцлер Мерц как может старается помешать победе "АдГ", используя этот спектакль с дронами для разгоняа очередной волны антироссийской истерии, к которой тут же подключились союзники.

"НАТО выражает полную солидарность с Германией после российской гибридной атаки в Лейпциге. Доказательства очевидны. Попытки России запугать и подорвать поддержку Украины бесплодны и обречены на провал", - заявил Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

Про какие доказательства он говорит - непонятно. Их никто не предоставил, в очередной раз предложив всем просто поверить на слово. В российском МИДе ситуацию уже прокомментировали: "Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в террористических атаках против мирных жителей. Русский дом давно им не давал покоя. Поэтому искали, за что зацепиться. На все антироссийские решения Москва даст ответ".

Понятно, что на уровне Евросоюза эту тему с дронами продолжат активно раскручивать, подгоняя под нее очередной пакет санкций. Поддержки в этом плане Брюссель продолжит ждать и от США. Однако принятие законопроекта об "адских санкциях" против России, которые подразумевают стопроцентные пошлины за сотрудничество с нашей страной, похоже, снова откладывается на неопределенный срок.

"Спикер Майк Джонсон на вопрос о рассмотрении проекта ответил лишь: "Посмотрим". Против выступают и многие демократы, опасающиеся расширения полномочий Трампа. В рядах республиканцев раскол по вопросу Украины, а руководство партии и вовсе не считает санкционный закон приоритетом", - пишет Politico.

Немало шума наделала и встреча министров финансов России и США, состоявшаяся на полях саммита "Большой двадцатки". Сильнее всех не понравились эти переговоры главе Минфина ФРГ. Он даже подстрекал коллег бойкотировать совместное фотографирование. А также потребовал ответа от Вашингтона по поводу приглашения в США Антона Силуанова. И пояснения последовали в тот же день. Причем от президента Трампа: "Мы хотим со всеми иметь нормальные отношения. Посмотрим, что из этого выйдет".

Понятно, что это лишь попытка наладить диалог. И рассчитывать на какой-то прорыв не приходится. Тот же глава минфина США Скотт Бессент заявил, что нормализация отношений России и США возможна только после окончания украинского конфликта. Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам. В отличие от Киева и его европейских спонсоров, которые сегодня сделали очередной шаг к дальнейшей эскалации.