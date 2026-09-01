Россияне принялись штурмовать МФЦ в попытках поставить на учет кур и уток

Каждая птица должна быть посчитана. Перепись коснулась владельцев личных подсобных хозяйств, где содержатся куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела и даже страусы. И россияне ринулись в МФЦ. Многие жители села задались вопросом - придется ли регистрировать официальный брак петуха с курицей, чтобы цыплята потом не остались нелегалами. Шутят и про идентификационные таблички, которые при групповом маркировании крепятся на месте содержания птицы: мол, что делать, если такую табличку унесут соседи. При этом остается вопрос, как система будет работать на практике, особенно с бройлерами, которых отправляют на мясо уже через 1,5–2 месяца после вылупления. При этом за невыполнение норм предполагалось наложение штрафа.

На чаяния владельцев птицы откликнулся спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал правительство внести изменения в постановление о регистрации сельскохозяйственных животных: "Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами".

После этого выступил с пояснениями и Россельхознадзор - в МФЦ кур везти не надо: "Учет осуществляет государственная ветеринарная служба субъекта России по месту содержания птиц: специалист выезжает на подворье, осматривает поголовье и присваивает идентификационный номер".

Процедура бесплатна. Речь не идет о пересчете поголовья или сборе сведений о частной жизни граждан. Главной причиной мероприятий является контроль за распространением высокопатогенного гриппа птиц и других особо опасных болезней. Статистика по поголовью необходима в первые же часы выявления очагов заболевания.