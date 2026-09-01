Путин посоветовал Армении быстрее определяться в вопросе вступления в ЕС

Владимир Путин провел в Бишкеке встречу с армянским премьером-министром Николом Пашиняном, передает РИА Новости.

Российский лидер заявил, что стремление властей Армении вступить в Евросоюз является ее законным правом, но это создает сложности, в том числе в связи с пребыванием республики в ЕАЭС.

По словам Путина, чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше, так как Москве надо понять, как развивать отношения дальше.

Также президент России отметил, что Москва - основной торгово-экономический партнер Еревана. С начала 2026 года товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов.

ВВП Армении за время членства в ЕАЭС вырос втрое, экспорт в страны союза - в 10 раз.