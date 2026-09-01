Авиация США нанесла удары по иранским позициям у Ормузского пролива

ВВС США начали операцию в районе Ормузского пролива. Американская авиация наносит удары по иранским позициям, сообщает портал Axios.

Телеканал Press TV, в свою очередь, приводит сообщение CENTCOM об ударах по позициям Корпуса стражей исламской революции. Также сообщается о звуках взрывов на юге Ирана – в частности, на острове Кешм и в иранском порту Бендер-Аббас.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп изучает возможность ограниченных ударов в районе Ормузского пролива. Такие шаги планируется предпринять для противодействия иранским атакам на нефтяные танкеры. Американский лидер заверил, что не оставит действия Тегерана без ответа.