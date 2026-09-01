В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Вопрос возможности трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая затрагивался на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина. Это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Как сказал Ушаков в интервью корреспонденту "Вестей" Павлу Зарубину, Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонний саммит на скором саммите АТЭС. Такой возможности не исключил председатель КНР, как хозяин саммита.

Помощник президента добавил, что Путин и Си Цзиньпин обсуждали и другие варианты. В частности, возможность двусторонних переговоров лидеров России, Китая и США.