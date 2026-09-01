Вице-президент Bank of America стала жертвой поножовщины в Нью-Йорке

Эрин Пьяченти стала жертвой поножовщины на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Информацию о гибели 32-летней вице-президента американского Bank of America, подтвердили в самом банке.

В минувшие выходные вооруженная ножами женщина атаковала двух прохожих в Нью-Йорке. Затем она ринулась с холодным оружием на полицейских, в результате погибла сама нападавшая и одна из ее жертв, передает РИА Новости.

Напавшую в полиции идентифицировали как 49-летнюю Памелу Сиснерос из нью-йоркского района Куинс. Как заявили в полиции, личность погибшей потерпевшей - Эрин Пьяченти, 32 года.