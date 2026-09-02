Назло маме отморозили себе уши: политолог Камкин высказался о политике Мерца

Являются ли сегодняшние решения правительства ФРГ попыткой нанести реальный урон нашей стране или это, скорее, игра на внутреннюю аудиторию? И как скоро немецкая экономика обрушится окончательно на фоне оголтелой милитаризации, которую начал канцлер Мерц?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с доцентом Финансового университета при правительстве России Александром Камкиным.

"Назло маме отморозили себе уши. Устроили провокацию с дронами в Лейпциге. Русский дом хотят закрыть. Очевидно, что у Фридриха Мерца есть гениальный план", - отметил он.

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