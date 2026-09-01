"Ирана больше не будет": Трамп пригрозил карами Тегерану

Тегеран ждут серьезные последствия, если он продолжит отвечать американцам на их атаки. С новыми угрозами в адрес Тегерана выступил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о готовности нанести очередной удар по Ирану в интервью телеканалу Fox News. По словам американского лидера, если Иран нанесет ответный удар, то по нему ударят гораздо сильнее. Если же Тегеран повторит свои попытки, то страны больше не будет.

Ранее президент США объявил о решении нанести очередные удары по иранским позициям. Трамп пояснил, что эти атаки станут ответом на минирование Ираном Ормузского пролива.