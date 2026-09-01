Президент России Владимир Путин 1 сентября на пресс-конференции по итогам саммита ШОС заявил об отсутствии сомнений в том, что ВСУ начнут "сыпаться"



"Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться. Вопросы — по времени, по срокам — это всегда очень сложные и вопросы, на которые лучше не давать, даже не пытаться давать конкретных ответов по срокам и там еще по чему-то", — подчеркнул он.



Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Освобождение территории ДНР идет планово, отметил Путин. Президент России также сообщил, что город Святогорск в ДНР был освобожден российскими военнослужащими.



Кроме того, российсий лидер отметил, что Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но с террористами переговоры не ведут.