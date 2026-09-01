Путин двумя словами ответил на слухи о новой мобилизации

Владимир Путин отреагировал на слухи о возможности новой мобилизации в России, которые регулярно появляются в последние недели. Президент в оценке этих сообщений был лаконичен.

"Чушь собачья", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Глава государства отметил, что сообщения о новой мобилизации — это "информационная атака на Россию" со стороны киевского режима.

Высказался Путин и о завершении специальной военной операции. По его словам, Россия тоже хочет не заморозки конфликта, а "прекращения войны".

"Мы хотим прекратить войну и добиться длительного абсолютного мира. Вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать", - сказал он.