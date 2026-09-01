Владимир Путин оценил планы Армении по вступлению в Евросоюз

Президент России Владимир Путин 1 сентября на пресс-конференции по итогам саммита ШОС прокомментировал решение властей Армении начать процедуру вступления в Европейский союз. По словам российского лидера, одновременное пребывание страны в ЕАЭС и ЕС юридически и технически невозможно из-за принципиальных различий в фитосанитарных нормах, регламентах и внутренних стандартах организаций.



Глава государства отметил, что принятие Ереваном закона о старте процедуры евроинтеграции фактически означает объявление о будущем выходе из Евразийского экономического союза.



"Когда вот премьер-министр сказал о том, что мы не выходили и не ставили заявку на выход из ЕврАзЭС, я сказал: "Ну как же? Если вы приняли закон?" Они приняли закон о начале процедуры вступления в ЕС. Ну значит, вы объявили нам о том, что вы выходите в какой-то перспективе из ЕврАзЭСа", — подчеркнул Владимир Путин.



Президент также напомнил, что работа в рамках ЕАЭС дает Армении существенные экономические выгоды и преференции, которые страна активно использует в торговле с Россией. По мнению главы государства, стремление Еревана уйти на Запад, одновременно сохраняя все дивиденды от ЕАЭС, выглядит неконструктиво.



"Значит, страна будет стремиться, в известной степени, используя, значит, все выгоды от сотрудничества с ЕврАзЭС, с Россией, будет стремиться отсюда уйти. Ну, пускай тогда скажут по-честному", — резюмировал российский лидер.