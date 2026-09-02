"С террористами переговоров не ведут": Путин объяснил заморозку контактов по Украине

Переговорный процесс по Украине на данный момент заморожен. Об этом сообщил Владимир Путин по итогам саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием.

Глава государства отметил, что Киев сам просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но "с террористами переговоров не ведут". При этом, продолжил Путин, Россия не наносит ударов по руководству Украины, поскольку Москве в будущем нужны переговорщики с той стороны, когда в Киеве "поймут, что нужно решать вопросы мирным путем".

Россия остается открытой к конструктивному взаимодействию с теми, кто готов к честному диалогу, но "если кто-то захочет слопать или сожрать нас, то может и схлопотать по зубам", добавил президент.

Путин также сообщил, что российская армия продолжает планомерное наступление в зоне СВО. По его словам, освобождение территории Донецкой Народной Республики идет согласно графику. В настоящий момент подразделения ВС осуществляют охват Дружковки и приближаются к Славянску и Краматорску.

Кроме того, Вооруженным силам дано прямое поручение наносить масштабные ответные удары по энергетической инфраструктуре Украины.