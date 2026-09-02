Перу разорвала дипломатические отношения с Ираном

Перу осудила политику Ирана в отношении Ормузского пролива и разорвала дипломатические отношения с этой страной, следует из сообщения МИД латиноамериканской страны.



"Основываясь на исторической приверженности миру ... и уважению международного права и защите демократии, правительство Республики Перу приняло решение разорвать дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран", — говорится в сообщении.



Перу с глубокой озабоченностью наблюдает за жесткими ограничениями со стороны Ирана в отношении Ормузского пролива, которые вызвали нарушение международной торговли, отметили в МИД республики. Также Перу осудило препятствование работе МАГАТЭ, инспекторам которого неоднократно было отказано в доступе к ядерным объектам Тегерана.