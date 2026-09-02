Россия скоро ответит на закрытие генконсульства в Бонне, заявила Захарова

Россия скоро ответит Германии на закрытие генконсульства в Бонне, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Вы не волнуйтесь. Все будет, и в нужное время ответим. Я думаю, что они предполагают, я думаю, что они догадываются, возможно, не обо всем. Да, так что все скоро будет", — сказала Захарова в интервью на полях Восточного экономического форума, отвечая на вопрос об ответных мерах России на действия властей Германии.



Мария Захарова также усомнилась в том, что истеблишмент Германии осознанно идет по пути реинкарнации нацизма в самых худших его практиках. При этом она добавила, что действия Германии говорят о процессе реинкарнации "нацизма в самых худших его практиках, который еще соединяется с колониализмом на уровне неоколониализма и с террористическими практиками".