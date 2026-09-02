Россияне активно заключают контракты с Минобороны

Минобороны активно заключает контракты с россиянами, решившими поступить на военную службу. Подготовка будущих бойцов охватывает все направления, её проводят опытные инструкторы с реальным боевым опытом. Условия максимально приближены к фронтовым. Новобранцы признаются - верный настрой помогает справиться со всеми трудностями обучения.

Бойцы соединений сибирского спецназа подъезжают к месту выгрузки. Новобранцам предстоит разобраться с вражескими беспилотниками, уничтожить огневые точки противника и захватить его позиции. Так проходит курс интенсивной боевой подготовки.

Бойцов учат работать в “двойках” и “тройках”. В составе малых тактических групп они должны уметь прикрывать друг друга и взаимодействовать на всех этапах боевого задания. Особое внимание - тактической медицине.

Остановить кровотечение, наложить жгут, обезболить - навыки, которые спасут жизнь при ранении. А умение управлять двухколесной техникой обеспечит боевых товарищей всем необходимым.

В другом центре боевой подготовки проходят тактико-специальные занятия. Взаимодействие отрабатывают расчеты беспилотных систем, а также мобильные огневые группы и штурмовые подразделения. Бойцы отрабатывают навыки воздушной разведки, нанесения ударов, доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Занятия посетил заместитель министра обороны, герой России Юнус-Бек Евкуров.

"Мы готовим и, довольно, успешно применяем сегодня подразделения по fpv-перехватчикам. На скоростях от 200 километров и далее.., дальше работают новые технологии. И fpv-перехватчики, те модули, которые мы сейчас смотрели, которые захватывают цель, ведут цель и поражают цель. Естественно, мы это все наращиваем в сочетании и с самим оружием, с элементами искусственного интеллекта", - сообщил Юнус-Бек Евкуров.

Противодействие беспилотникам - первоочередная задача бойцов. Лишить противника присутствия в небе, значит ослепить его, и не дать ему возможности наносить удары. Опыт новобранцам передают инструкторы, уже прошедшие через зону СВО. Новобранцы рассказывают, что поначалу обучение дается непросто, однако все сложности помогает преодолевать правильный настрой.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице на улице Яблочкова для них работает Центр отбора на службу по контракту. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.