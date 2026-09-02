Германия выбрала путь эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил в среду, 2 сентября, заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Дипломат высказал такую оценку после объявления Германией об ограничительных мерах против России — Берлин мотивировал их якобы причастностью нашей страны к обнаружению дрона в аэропорту Лейцпига. В частности, ФРГ закроет генконсульство России в Бонне.

Как подчеркнул Грушко, Москва ответит на это так, "как мы сочтем нужным ответить, тогда, когда будем готовы к этому". Замминистра предположил, что "всё это не затянется, всё будет очень быстро".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, уличила власти Германии в стремлении "изничтожить все позитивное, накопленное десятилетиями, в двусторонних отношениях" (цитаты по ТАСС).

Ранее российское посольство в Берлине подчеркивало: Россия не заинтересована в эскалации напряженности и открыта для контактов со всеми легитимными политическими силами ФРГ, готовыми к равноправному и уважительному диалогу.

Однако антироссийский настрой Европы очевиден. Глава евродипломатии Кая Каллас не стала дожидаться результатов расследования ЧП в Лейпциге, чтобы обвинить в нем Россию. Политик попыталась свалить на Россию и другие прегрешения: "То, что мы видим в других странах, — русские провоцируют все больше и больше".