Силуанов и Бессент раскрыли детали своей встречи: "У европейцев остался неприятный осадок"

Министерства финансов России и США увидели основу для дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом заявил глава российского ведомства России Антон Силуанов.

Политик прокомментировал "Вестям" свою встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом. Как утверждали западные средства массовой информации, Вашингтон отказался снимать с России санкции по наступления мира на Украине.

Силуанов уточнил, что впервые встречался с Бессентом: "Мы познакомились друг с другом — это положительно. Договорились о том, что есть основа для того, чтобы развивать наши финансовые отношения".

Глава Минфина России подчеркнул, что "это непросто сейчас, все-таки сейчас между нашими странами есть определенное напряжение". Тем не менее, диалог нужно продолжать, тем более что экономические отношения могут поспособствовать преодолению политических разногласий. Справедлива и обратная связь: "По мере решения геополитических напряжений, уверен, что мы будем развивать и финансы".

Важность контактов с Россией подчеркнул и Скотт Бессент после встречи с российским министром финансов. Американский политик напомнил про заверения президента США Дональда Трампа в том, что "он хочет ладить со всеми". Говоря об урегулировании конфликта на Украине, Бессент указал на невозможность решения проблем без диалога. Министр также предложил Европе смириться с участием России в мероприятиях "Группы двадцати" (G20): "У некоторых европейцев остался неприятный осадок, но, думаю, очень важно взаимодействовать" (цитаты по ТАСС).

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов заявил, что очная встреча министров финансов России и США посылает очень важный сигнал миру о начале серьезной работы по восстановлению отношений и разрешению накопившихся конфликтов. Эксперт счел, что повышается вероятность достижения конструктивных решений.