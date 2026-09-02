"Здесь нет места": Зуева жестко поставила на место Козловского после его оправданий

Недавно стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Она потребовала от актера алименты.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались. Более того, он финансово поддерживал наследницу.

Однако недавно стало известно, что Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве. Модель пожаловалась, что с осени 2025 года пыталась договориться с Козловским, но у нее не получилось.

Разразился скандал. Общественность возмутилась и с критикой обрушилась на актера. В итоге, тому пришлось оправдываться. Он выступил с официальным заявлением, что обеспечивает дочь и старается проводить с ней как можно больше времени, "несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко". Также Козловский подчеркнул, что пытался решить все вопросы и споры, но в итоге "разногласия перешли в судебную плоскость".

Ольга Зуева оперативно отреагировала на заявление актера и жестко поставила его на место. "Движение средств по счету подтверждается банковскими документами. Здесь нет места для интерпретации. С 4 июня денежные средства на содержание дочери не поступали. Что касается "ограничений в общении": последний приезд к дочери состоялся в феврале. На мой вопрос: "Когда приедешь в следующий раз?", ответа нет до сих пор", - без лишних слов, четко и по делу заявила модель на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Отметим, что сейчас Данила Козловский женат на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае она родила ему сына Лео. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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