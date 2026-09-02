Страны Североатлантического альянса открыто готовятся к войне с Россией.

Это подтверждается действиями и риторикой НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на полях Восточного экономического форума. В частности, военными программами, учениями и логистикой.

"Они ведут дело к военному столкновению с Россией", - сказал дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе своей поездки в Москву предостерег российские власти от нападения на страны НАТО. В Москве, в свою очередь, считают, что это именно альянс готовит нападение.