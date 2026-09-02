Минздрав подтвердил, что топливом обеспечены все экстренные службы

Все экстренные службы в регионах обеспечены автомобильным топливом.

Губернаторы уделяют этому вопросу приоритетное внимание, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Экстренные службы в регионах обеспечены топливом, и губернаторы уделяют этому приоритетное внимание", - передает его слова ТАСС.

Поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) российским сельхозпроизводителям также находится на особом контроле властей. Необходимые объемы топлива для проведения сезонных работ поставляются в полном объеме.

Ранее в ЦБ заявили, что ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров.