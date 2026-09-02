Названа причина смерти звезды "Битвы экстрасенсов" 43-летней Елены Ивашиной

Накануне, 1 сентября, стало известно о смерти участницы шоу "Битва экстрасенсов" Елены Ивашиной. В последнее время у нее были проблемы со здоровьем.

Коллега Ивашиной Никита Турчин сообщил детали печального события. По его словам, Елена скончалась рано утром, причиной смерти стал инсульт, передает Starhit.

Другой участник "Битвы экстрасенсов" Александр Саков буквально потрясен смертью Елены Ивашиной. Они были дружны. "Не стало прекрасного человека, моего друга, личности тонкой души и настоящего профессионала своего дела... Елена умела сочетать несочетаемое. С одной стороны — невероятная чуткость, мягкость, интеллигентность, с которой она относилась к каждому человеку. Она слышала не только слова, но и то, что кроется за ними. А с другой — стальной стержень, сила духа, которая восхищала и заставляла уважать ее беспрекословно. Ее жизнь была примером того, как можно оставаться человеком с большой буквы в любых обстоятельствах", - заявил Саков в своем блоге.

Свои соболезнования также выразили Саманта Адам, Лина Джебисашвили, Тимофей Руденко и другие.

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