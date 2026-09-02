Меган Маркл перед отъездом в Британию сняла осенний выпуск своего шоу. Герцогиня показала, как собирает урожай на своем участке в Монтесито.

Жена принца Гарри для работы в саду надела белоснежную рубашку и длинную струящуюся юбку в пол. Бывшая актриса дополнила образ широкополой шляпой от солнца. Меган внимательно проверяла все свои посадки и складывала созревшие плоды в корзину.

Однако внимательные критики быстро заметили одну подозрительную деталь — лук в корзине герцогини выглядел совершенно чистым, без единого следа земли, как и одежда Маркл, словно овощи только что принесли из супермаркета.

"Наслаждаюсь последними летними днями в саду", — подписала фотографии Меган.

Люди, хорошо знакомые с садоводством и знающие, насколько это грязная работа, быстро обратили внимание на безупречно чистый наряд Маркл. Пользователи Сети принялись высмеивать её.

"Притворщица. Никто не работает в саду в такой одежде"; "Кто вообще надевает белое, чтобы собирать овощи?"; "Никто не занимается садоводством в белом, Меган. Разве она сейчас не должна находиться в Великобритании? Мы должны поверить, что она вырастила этот лук за неделю? У меня больше нет слов"; "Это лук в корзине? Он чище того, который продаётся в продуктовом магазине. Меган опять села в лужу"; "Какой позор! Даже в моём местном супермаркете обычно нет настолько идеального лука! Она такая фальшивая!" — возмущаются поклонники королевской семьи.

Маркл и раньше неоднократно критиковали за её "садовые" фотографии в период, когда она пыталась развивать себя как лайфстайл-инфлюенсер. На таких снимках герцогиня часто появлялась с корзинами фруктов и овощей, которые выглядели безупречно чистыми или явно не соответствовали сезону для того времени года в Монтесито, где она и Гарри приобрели особняк стоимостью 14 миллионов долларов после отъезда из Великобритании.