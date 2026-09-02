Заявления, которые позволяет себе главарь киевского режима против России, — это сплав государственного механизма с террористическими методиками. На это указала в среду, 2 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница дала комментарий после попыток Владимира Зеленского угрожать участникам авиаперевозок по маршрутам в российском воздушном пространстве.

Как подчеркнула Захарова, киевский режим поражен терроризмом до самого основания. Поскольку "всё это реализуется на деньги, которые получаются из-за рубежа, что придает терроризму киевского режима международный характер".

Президент России Владимир Путин назвал угрозы в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм и подчеркнул, что с террористами переговоров не ведут. Российский лидер заверил, что наша страна найдет, чем ответить, если угрозы киевского режима в адрес гражданской авиации воплотятся.

При этом Владимир Путин отметил, что при таких угрозах и заявлениях представители киевского режима "просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах" (цитаты по ТАСС).

Призывы Украины к западным спонсорам помочь ей в закрытии неба под предлогом защиты от российских ракет и БПЛА уже не раз звучали. Однако член Совета Федерации Владимир Джабаров предупреждал, что попытки западных стран вмешаться приведут лишь к масштабированию конфликта. Как подчеркивал сенатор, это "будет означать войну", поскольку киевский режим сможет атаковать российские объекты, тогда как ракеты ВС России будут уничтожаться еще на подлете.