ВС России ударили по логистическому центру под Киевом

ВС России поразили производство катеров ВСУ в порту Одесса и склады под Киевом

Речь идет о центре "Чайки" компании "Альфа девелопмент групп" в Киевской области - в нем хранились иностранные комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, сообщили в Минобороны России. Наши войска использовали беспилотник"Герань-4 сикер"

В Одесской области поражены четыре энергетических объекта, которые обеспечивали функционирование украинских портов.

В порту Одессы поражены редприятие опытного производства безэкипажных катеров и шесть резервуаров с горючим.