Саша Савельева намекнула на развод с Кириллом Сафоновым

В последнее время в Сети ходят слухи о проблемах в отношениях певицы Александры Савельевой и актера Кирилла Сафонова. Говорят, артисты расстались и теперь каждый живет своей жизнью.

Намекнула на развод и сама певица. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Саша Савельева опубликовала фото с линейки сына Леона. Мальчик пошел в первый класс.

На снимках артистка запечатлела сына, на некоторых фото фигурировала и сама певица. А вот Кирилла Сафонова на опубликованных кадрах не оказалось. Более того, особо наблюдательные поклонники заметили, что Савельева сняла обручальное кольцо.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Теперь в Сети с новой силой муссируются слухи о расставании одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. По мнению фанатов, свидетельствовать о разводе также может и то обстоятельство, что Саша Савельева с недавних пор обосновалась в Москве, а Кирилл Сафонов так и остался жить за границей.

Напомним, в 2010 году певица Александра Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. В 2019 году у пары родился сын Леон.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>