У российского лидера Владимира Путина изначально не было намерений встречаться с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом во время его недавнего приезда в Москву.

Как рассказал в среду, 2 сентября, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, публикации западных журналистов о якобы отказе Путина встречаться с Рэтклиффом не соответствуют действительности.

Ушаков напомнил в комментарии журналисту Александру Юнашеву, что американский гость встречался с руководством российского разведывательного сообщества. Содержание их бесед носит строго конфиденциальный характер, поэтому Кремль не вправе раскрывать их содержание.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал в украинском вопросе верить не "уткам" в западных СМИ, а реалиям на фронте. Что касается визита Рэтклиффа в Москву, политик призвал относиться к нему как к рутинным контактам по линии специальных служб.

Обозреватель международной медиагруппы "Россия Сегодня" Ростислав Ищенко усомнился в версии о том, что директор ЦРУ прилетал в Россию "проталкивать какие-то условия мира", тем более что "наши бывшие европейские друзья совершенно не настроены урегулировать ситуацию вокруг Украины".