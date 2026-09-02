Угрозы безопасности со стороны Украины и НАТО, провокационные действия властей Германии, контакты с Вашингтоном и отношения с Арменией. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Глава государства также рассказал о стратегических успехах российских подразделений в зоне спецоперации.

За саммитом ШОС в Бишкеке, без преувеличения, следили во всем мире. А крупнейшие страны планеты непосредственно принимали в нем участие. Таковы реалии времени. Формирование многополярного миропорядка объединяет государства, которые готовы сотрудничать на основе взаимоуважения и общих интересов. Именно таким объединением и является ШОС.

"На сегодня это одна из самых мощных региональных структур. Я уже говорил, в публичном выступлении – по-моему, не знаю, в закрытой или открытой части, – но это больше половины населения планеты, или примерно так, по-моему, одна треть ВВП мирового. Запасы какие колоссальные, природных ресурсов, логистика сумасшедшая. То есть это полмира. И не случайно появились страны, которые захотели участвовать, в качестве полноправного членства здесь работать. Таким образом, стало 10 стран, и ещё 15 стран в разных ипостасях подсоединялись", - отметил Путин.

Участники ШОС открыто обсуждают самые разные и самые острые проблемы и сообща ищут решения. В том числе, по урегулированию конфликта на Украине.

"Мы знаем их позицию, никто ничего не навязывает, но позиция наших друзей заключается в том, что все за скорейшее прекращение этого конфликта и желательно мирными средствами. Мы знаем эту позицию, мы ее очень уважаем, она искренняя, и люди думают о том, как ситуацию поправить. Никто не оказывает на нас какого-то некорректного давления, но вопрос такой, конечно, всегда стоит, мы его обсуждаем", - сказал Путин.

В Москве позитивно оценивают любые контакты со всеми заинтересованными сторонами по поиску путей к прочному миру. Особый интерес в этой связи вызвал недавний визит в Россию главы ЦРУ.

"Контакты между представителями спецслужб осуществляются всегда. И, как вы, может быть, обратили внимание, совсем недавно мы передали американской стороне американского гражданина, который находился в местах лишения свободы у нас", - сказал Путин.

Спецпосланники Трампа Уиткофф и Кушнер, по словам Владимира Путина, всегда желанные гости в России, потому что на переговорах с ними присутствует доверие и конструктив. Они четко доносят позицию Москвы до президента США. В то время, как многие руководители европейских стран окончательно утратили способность вести прагматичный диалог и объективно оценивать события.

Власти Германии накануне после недолгого так называемого расследования обвинили Россию в инциденте с беспилотником в Лейпциге. И тут же объявили новые санкции - закрытие консульства в Бонне и денонсация договора о "Русском доме".

"Я думаю, что это связано, прежде всего, с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера сложное внутриполитически, он не пользуется доверием своих граждан, и понятно почему – потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Производства закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. Объяснить можно только одним: что нужно противостоять "агрессивной России". А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства", - сказал Путин.

Косатки и медведи - так Владимир Путин охарактеризовал во время недавней встречи с педагогами отношения Запада и России. Аллегория вызвала бурную реакцию. Теперь президент высказался еще конкретнее.

Доказательством тому - успешный ход спецоперации. Несмотря на массированную поддержку Украины Западом.

"Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы", - сообщил Путин.

Сводки с фронта президент получает практически ежечасно. Продвижение - по всем направлениям. В северо-восточной части Харьковской области группировка противника оказалась в "котле" площадью 460 квадратных километров. Расширяется полоса безопасности в Курском и Белгородском приграничье. В этих условиях киевский режим уже открыто заявляет о своей террористической сущности. Зеленский назвал небезопасным российское воздушное пространство из-за присутствия в нем украинских беспилотников.

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