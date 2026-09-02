Трамп больше не стремится усадить Иран за стол переговоров

Новый обмен ударами на Ближнем Востоке. Этой ночью США атаковали объекты ПВО, радиолокационные системы, минные установки и другие объекты Корпуса стражей исламской революции.

По сообщению иранской стороны, под огонь попали мирные жители - а именно, молодожены и гости свадебной церемонии. Погибли 5 человек, ранены - почти 70. Среди них много детей.

В ответ Тегеран выпустил дроны и ракеты по базам противника в Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и других странах. Как утверждают в исламской республике, в Иордании поражен ангар с беспилотниками и ликвидированы несколько американских военных.

Дональд Трамп заявил, что больше не стремится усадить Иран за стол переговоров. По его словам, Вашингтон почти полностью контролирует Ормузский пролив. Но участников рынка эти слова не успокоили. Нефть продолжает дорожать. Этим утром за баррель марки Брент давали почти 96 долларов.