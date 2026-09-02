Собянин: Столичный рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных в мире

Московский рельсовый транспорт стал одним из самых безопасных и пунктуальных в мире. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, совсем недавно завершилось строительство уже второго здания Единого диспетчерского центра.

После его открытия комплекс "Московский транспорт" станет крупнейшим в Европе. Именно в этот центр будут поступать данные, которые специалисты затем оперативно передадут в информационные сервисы столицы.

Скорость оповещения горожан увеличится в 2 раза. Маршруты и расписание автобусов и электробусов диспетчеры будут корректировать в режиме реального времени.