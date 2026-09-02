Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Тимофея Рабочего

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 12-летнего Тимофея Рабочего из Краснодарского края. Его историю мы рассказывали накануне.

У Тимофея - хронический миелоидный лейкоз, рак крови. Четыре года борьбы со смертельным недугом, несколько курсов тяжелейшей химиотерапии, к сожалению, не дали нужного результата, болезнь не отступает.

Спасти мальчика и дать реальный шанс на жизнь может только специальный препарат, не зарегистрированный в нашей стране. Его стоимость – больше полутора миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна наша помощь. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!