Власти Германии надуманно обвинили Россию в появлении беспилотника в аэропорту Лейпцига, что идет в русле русофобского курса нынешнего руководства ФРГ. На это указал в среду, 2 сентября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем MAX-канале, германские власти "заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики", а также "по некоторым иным местам в Берлине".

Высказался Медведев и "про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России". Зампред Совбеза повторил тезис президента России Владимира Путина о том, что с террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием.

Резюмировал Дмитрий Медведев напоминанием спонсорам киевского режима о том, что свои частые вояжи в столицу Украины они совершают по железной дороге.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Москва ответит на враждебные действия Берлина так, "как мы сочтем нужным ответить, тогда, когда будем готовы к этому". Дипломат предположил, что "всё это не затянется, всё будет очень быстро".

При этом даже в Германии многие не верят в "руку Кремля" в ЧП с дроном. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что бездоказательные обвинения в адрес Москвы напоминают заявления Адольфа Гитлера после инсценировки Германией якобы польского нападения в 1939 году.