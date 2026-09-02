Собянин: Москву в августе пытались атаковать 8670 беспилотников

В августе в сторону Московского региона летели 8670 украинских беспилотников. Об этом рассказал в среду, 2 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил политик в своем официальном MAX-канале, указанное количество дронов зарегистрировано за период с 8:30 1 августа по 8:30 1 сентября. Большая часть вражеских БПЛА была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлете к Москве.

Укронацисты не оставляют попыток атаковать Москву при помощи БПЛА. Утром 2 сентября Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Министерства обороны уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 31 августа над территорией России было сбито и обезврежено не менее 115 259 украинских БПЛА самолетного типа. Август оказался месяцем наиболее интенсивных обстрелов: за 31 день было уничтожено 29 850 беспилотников, что стало максимальным месячным показателем с начала 2026 года.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что с террористами переговоров не ведут. Российский лидер заверил, что наша страна найдет, чем ответить на угрозы и преступные действия киевского режима.